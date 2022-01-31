Сотрудники полиции задержали мужчину, который поджег одну из квартир в Чертанове. Теперь злоумышленника ждет допрос у московских следователей.

Мужчина устроил пожар в квартире своей бывшей сожительницы, сообщил Telegram-канал 112. Сначала мужчина угрожал сжечь дом, если женщина не вернется вовремя. После этого он решил перейти от слов к делу.

Сейчас поджигатель находится на допросе у следователей. По информации канала, мужчину уже не раз судили.

Пожар вспыхнул в одной из квартир в Чертанове в субботу, 29 января. Огонь охватил девятый этаж жилого дома на Дорожной улице. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Как заявили в МЧС, всего удалось спасти 12 человек, среди которых оказался один ребенок.

Во время пожара в квартире находилась девушка и трое ребят. Девушку смогли спасти двое молодых людей, которые вылезли за ней из окна квартиры этажом ниже. По ее словам, вся квартира сгорела всего за четыре минуты. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь медики, а правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства пожара.