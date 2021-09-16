СК рассказал подробности о подозреваемом в убийстве ребенка в Орловской области

Мужчина, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки в Орловской области, ранее не был судим. О его причастности к другим преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей, стало известно при расследовании уголовного дела об исчезновении ребенка. Об этом сообщили СУ СК РФ по Орловской области.

«Подозреваемый ранее судим не был. В августе он задерживался по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, а арестовывался в сентябре по этим составам преступлений, по которым мужчине предъявлено обвинение. Они были выявлены в ходе расследования настоящего уголовного дела по факту безвестного исчезновения», — заявил ТАСС исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Александр Коргин.

Он добавил, что 61-летний мужчина, подозреваемый в преступлении, был соседом девочки. Он арестован до 25 октября. В месте, где нашли тело ребенка, сейчас проводятся следственные действия. Труп обнаружили в селе Казарь, в подвале дома.

Девочка девяти лет пропала в этом селе 18 июня. Открыто уголовное дело об убийстве. На протяжении трех месяцев ее искали более 300 человек из разных регионов РФ. В операции участвовали сотрудники региональных СК, МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры и местные жители.

Для поисков использовали квадрокоптер, поисковики на моторной лодке осматривали акваторию реки Неруч, водолазы также осмотрели и дно реки.

Ранее появилось фото задержанного по подозрению в убийстве 61-летнего мужчины.