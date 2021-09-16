МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области

МВД РФ опубликовало фотографию подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области. Снимок появился на официальном сайте ведомства.

На фото запечатлен мужчина в очках. Он стоит около подъезда многоквартирного дома.

Источник фото: пресс-служба МВД

В министерстве сообщили, что к убийству может быть причастен 61-летний сосед девочки. Ранее он был задержан по делу о насильственных действиях сексуального характера.

Школьница из села Казарь ушла из дома 18 июня и пропала. Полиция, местные жители и волонтеры развернули масштабные поиски. Тело ребенка обнаружили в подвали дома в селе Казарь. На девочке была одежда, благодаря которой ее удалось идентифицировать. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого в убийстве девочки задержали. В скором времени должны пройти медико-криминалистическая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.