СК раскрыл показания матери об изнасиловании дочери в доме-арсенале под Гатчиной

Следственный комитет допросил Светлану Лободюк, маму 13-летней девочки, которую, предположительно, насиловал житель деревни Химози под Гатчиной Андрей Бовт. СК РФ, в свою очередь, раскрыл некоторые детали рассказанного женщиной.

Лободюк утверждает, что насилие было. Однако об этом она узнала только после рассказа дочери. Светлана сообщила эту информацию своей знакомой, а та обратилась в Следственный комитет.

«Девочка рассказывает о тех чудовищных вещах, которые с ней творил ее отец. Остальные дети не замечали этого. Но они рассказали, что отец приглашал девочку к себе в комнату переночевать — под видом сделать ему массаж», — пояснили в СК. Об этом сообщил RT.

При этом реальных фактов насилия, кроме слов матери и дочери, у следствия пока нет. Для проверки данной версии специалисты в скором времени проведут экспертизу.

Также следственные органы раскрыли детали обыска, который прошел в доме-арсенале. Когда туда пришли правоохранители, семья спряталась. Дверь открыл мужчина, у которого Бовт арендовал дом.

Многодетный отец Андрей Бовт обвиняется в сексуальном насилии над дочерью и незаконном обороте оружия. Суд арестовал мужчину до 16 февраля.