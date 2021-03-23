СК проверит организаторов поездки детей в Хибины, где под лавиной погибла девочка

Следователи займутся проверкой петербургского дома творчества и других организаций, которые согласовали поездку детей в горы Мурманской области. Их заподозрили в халатности.

Комплекс следственных действий сотрудники СК провели на территории Мурманской области и Санкт-Петербурга, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алина Александрович.

Группу отправившихся в Хибины детей 12-15 лет сопровождали члены петербургского туристского клуба. Они работают педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга.

«Указанные лица перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова», — подчеркнула Александрович.

На третий день похода в хибинской тундре дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности. Она обрушилась. В результате происшествия погибла 13-летняя девочка.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и тело погибшей. Подростка нашли под снегом, на глубине полутора метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В Санкт-Петербурге следователями установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района города», — заметили в СК.

В ведомстве добавили, что действиям ответственных за организацию оказания туристических услуг несовершеннолетним дадут соответствующую правовую оценку. Следователям предстоит оценить с процессуальной точки зрения «действие или бездействие должностных лиц из числа руководства детского дома творчества и маршрутной квалификационной комиссии Санкт-Петербурга» на предмет совершения халатности. Расследование уголовного дела продолжается.