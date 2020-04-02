СК проверит больницу в Коми. Местный врач мог заразить десятки людей

Всего за сутки врачи зарегистрировали 32 новых заражения коронавирусом в больнице в Эжвинском районе. Медучреждение работает при строгом карантине. После сообщений о массовом инфицировании следователи начали проверку.

«По опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара, организована доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СК СКР по Республике Коми.

Речь идет о публикациях местных изданий, которые писали, что пациентов мог заразить один из врачей. Якобы он вместе с детьми ездил в конце февраля в Европу. Официального подтверждения этой информации нет.

О новых случаях заражения стало известно 1 апреля. Всего в Коми зафиксированы 54 человека с коронавирусом, из которых 53 находятся в Эжвинской больнице. Всего сутки назад в медучреждении COVID-19 болел 21 пациент.

В конце марта больницу закрыли на строгий карантин. Сейчас в медучреждении лежат 263 человека. У всех пациентов и сотрудников взяли анализы на выявление инфекции.