Коронавирус подтвердился у 32 человек в закрытой больнице Коми

В Коми для борьбы с коронавирусной инфекцией, видимо, пошли по пути лечения проказы. Для локализации страдающих от этого заболевания строили лепрозории. В случае с коронавирусом очагом сохранения инфекции стала больница в Эжвинском районе, которую закрыли на карантин.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, всего в регионе зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом, из которых только один привозной. Все остальные 53 пациента находятся в закрытой больнице. Сутки назад там был только 21 зараженный.

По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Березина, приняты все меры, чтобы не допустить распространения инфекции по региону.

«Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с управлением Роспотребнадзора по Республике Коми», — заявил он и пояснил, что все заболевшие проходят курс лечения и обеспечены всем необходимым.

Эжвинскую больницу перевели на двухнедельный карантин в конце марта, когда там выявили первых двух зараженных коронавирусом. С каждым днем врачи диагностировали все новые и новые случаи.

Как пояснил в беседе с местным изданием «Комиинформ» первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Игорь Маклаков, у всего персонала больницы и пациентов взяли пробы на коронавирус. Несмотря на карантин, больница продолжает работать в закрытом режиме.

Сотрудники не покидают медицинское учреждение, а внутрь никого не пускают. При этом тех, у кого не обнаружат коронавируса и кому больше не понадобится медицинская помощь, пообещали выпустить при условии, что они самоизолируются у себя дома.

Режим самоизоляции в республике ввели начиная с минувшего вторника. Жителям запретили покидать дома. Исключение сделали для походов в магазин, выгула животных или выкидывания мусора. Власти остановили автобусные маршруты, которые курсировали между городами и районами республики.

Всего в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 440 человек. Количество заболевших выросло до 2777. Число умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось до 24 человек. Общее число вылечившихся также увеличилось до 190 человек.