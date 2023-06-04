Криминал 04 июня 2023, 23:18 СК проведет проверку по факту драки мигрантов в Петербурге СК начал проверку по факту массовой драки рабочих в Санкт-Петербурге Викимедиа

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Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал проверку по факту появившейся в СМИ информации о массовой драке рабочих, сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что конфликт случился в Приморском районе города.

Сотрудники СК начали доследственную проверку.

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«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий произошедшего. По результатам <…> будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Массовая потасовка случилась днем 3 июня. Конфликт произошел рядом с АЗС. По одной из версий, причиной драки стала еда. В этом районе города часто проводят рейды, в ходе которых пресекают нелегальную продажу — после этого рабочие предпринимают попытки бесплатно забрать продукты. На место происшествия прибыли полицейские. Они доставили в отделы около 100 человек. У них проверили миграционные документы, правоохранители попытались установить точные причины случившегося. Никто из участников потасовки не подавал заявления в полицию.