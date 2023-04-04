Важное 04 апреля 2023, 15:04 СК предъявил Дарье Треповой обвинение в совершении теракта СК предъявил обвинение фигурантке дела о взрыве в петербургском кафе Дарье Треповой Соцсети

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СК предъявил обвинение задержанной по подозрению в совершении теракта в петербургском кафе Дарье Треповой, сообщили в пресс-службе ведомства. Девушку заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК России.

Правоохранители инкриминировали Треповой совершение преступлений, предусмотренных статьями о совершении теракта, повлекшего смерть человека, а также о незаконном ношении взрывчатых устройств.

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Следователи установили, что 2 апреля Дарья Трепова, действуя по указанию лиц из Украины, принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку. Она вручила ее военкору Владлену Татарскому. Устройство сдетонировало, журналист погиб, а более 30 человек получили ранения.

«Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Трепова получала по 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание от кураторов из Украины. Подозреваемой платили за посещение мероприятий и совершение других действий в России.