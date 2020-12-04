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    04 декабря 2020, 11:24

    Следствие отказалось возбуждать дело после суицида Тесака — адвокат

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Отец Максима Марцинкевича (Тесака) получил постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту смерти его сына. Об этом «360» сообщил адвокат Алексей Михальчик.

    «16 ноября истек двухмесячный срок с момента смерти Максима Марцинкевича. По закону следователь должен был принять процессуальные решения — возбудить дело или отказать по причине того, что это суицид. Вчера отец получил по почте постановление „Об отказе возбуждения уголовного дела“», — рассказал Михальчик.

    Адвокат подробно рассказал и о третьей найденной записке.

    По его словам, в этом постановлении сказано, что «в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, которая была призвана установить причины смерти, при осмотре тела эксперт во рту обнаружил запечатанную в полиэтилен записку».

    Текст записки нам не представлен в полном объеме. Следователь пересказывает в своей интерпретации, что Марцинкевич признался в совершении преступлений, к которым он не причастен, а также, что он оговорил неких лиц в совершении преступления

    Алексей Михальчик.

    В документе есть данные о том, что якобы Максим написал кровью на кровати «Здесь умер Тесак».

    «В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела есть такая информация. Пока я не могу прокомментировать, его ли это почерк. Следователь говорить, что якобы его, но надо разбираться», — добавил защитник.

    Кроме того, по словам адвоката, подтвердилась информация о том, что 25 августа Марцинкевич выехал из Красноярского СИЗО в Москву. В СИЗО № 3 Челябинска он провел четыре дня «до момента гибели».

    «Помимо вот этой записки, вывода о том, что именно удушение стало причиной смерти, обнаружены следы непонятного происхождения — свежие серьезные травмы голени», — отметил Михальчик.

    Защита подала жалобу в Челябинский районный суд с просьбой признать решение об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным.

    Марцинкевич скончался 16 сентября в СИЗО № 3 в Челябинске. По предварительной информации, он совершил суицид. При нем были найдены две предсмертные записки.