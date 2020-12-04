Отец Максима Марцинкевича (Тесака) получил постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту смерти его сына. Об этом «360» сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«16 ноября истек двухмесячный срок с момента смерти Максима Марцинкевича. По закону следователь должен был принять процессуальные решения — возбудить дело или отказать по причине того, что это суицид. Вчера отец получил по почте постановление „Об отказе возбуждения уголовного дела“», — рассказал Михальчик.

Адвокат подробно рассказал и о третьей найденной записке.

По его словам, в этом постановлении сказано, что «в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, которая была призвана установить причины смерти, при осмотре тела эксперт во рту обнаружил запечатанную в полиэтилен записку».

Текст записки нам не представлен в полном объеме. Следователь пересказывает в своей интерпретации, что Марцинкевич признался в совершении преступлений, к которым он не причастен, а также, что он оговорил неких лиц в совершении преступления Алексей Михальчик.

В документе есть данные о том, что якобы Максим написал кровью на кровати «Здесь умер Тесак».

«В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела есть такая информация. Пока я не могу прокомментировать, его ли это почерк. Следователь говорить, что якобы его, но надо разбираться», — добавил защитник.

Кроме того, по словам адвоката, подтвердилась информация о том, что 25 августа Марцинкевич выехал из Красноярского СИЗО в Москву. В СИЗО № 3 Челябинска он провел четыре дня «до момента гибели».

«Помимо вот этой записки, вывода о том, что именно удушение стало причиной смерти, обнаружены следы непонятного происхождения — свежие серьезные травмы голени», — отметил Михальчик.

Защита подала жалобу в Челябинский районный суд с просьбой признать решение об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным.

Марцинкевич скончался 16 сентября в СИЗО № 3 в Челябинске. По предварительной информации, он совершил суицид. При нем были найдены две предсмертные записки.