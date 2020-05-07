СК показал задержание экс-депутата Быкова и раскрыл подробности дела об убийствах

Следственный комитет опубликовал кадры задержания красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.

Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Речь идет об убийствах киллеров Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенных 26 лет назад.

Анатолий Быков в 1990-е годы возглавлял совет директоров местного алюминиевого завода и Федерацию бокса России. В 1997 году он стал депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2000 году Быкова обвинили в тяжких преступлениях, но дали условный срок. Судимость с него сняли в 2005 году.