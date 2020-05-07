СМИ: красноярского экс-депутата Быкова задержали за убийства

Правоохранители задержали бывшего депутата красноярского парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Предпринимателя заподозрили в убийстве.

Речь идет о преступлении, совершенном в 1994 году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств «прошлых лет».

Экс-депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров написал в Facebook, что возле дома Быкова стояли «машины с ОМОН и другими спецслужбами».

«На мои звонки не отвечает», — добавил Владимиров, прикрепив к посту видео с места происшествия.

По информации из открытых источников, Анатолий Быков в 1990-е годы возглавлял совет директоров ОАО «КрАЗ» и Федерацию бокса России. В начале нулевых его обвинили в ряде тяжких преступлений, приговорили к условному сроку, а в 2005 году судимость сняли.

С 2007 года Быков избирался депутатом краевого Заксобрания. В 2016-м не попал на выборы после ужесточения требований к кандидатам, уточнило издание «Тайга.Инфо».