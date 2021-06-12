СК показал видео задержания подозреваемой в похищении ребенка в Подмосковье

Кадры задержания женщины, подозреваемой в похищении двухлетней девочки в Видном, опубликовало региональное ГСУ СК РФ. Ребенка и его «няню» нашли в квартире в городе Железнодорожный.

На записи видно, что девочка спит на полу на кухне. В квартире вместе с подозреваемой, которая увела ребенка из дома матери, в этот момент больше никого не было.

Следователи и криминалисты осмотрели жилище. Планируется допрос подозреваемой, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Девочка чувствует себя нормально, ее здоровью ничего не угрожает.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила ее мать 11 июня. По ее словам, девочка находилась под присмотром знакомой, которая в вечернее время увела ее из дома в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Подозреваемую с ребенком обнаружили и задержали в городе Железнодорожный Балашихинского городского округа.

По данным РЕН ТВ, мать девочки воспитывает еще троих детей.