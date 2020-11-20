Стало известно о состоянии мальчика из Владимирской области после 2 месяцев плена

Семилетний мальчик из Владимирской области, которого нашли спустя почти два месяца после пропажи, чувствует себя нормально. Настроение у ребенка хорошее. Сейчас он отдыхает.

Отец школьника Александр Роговцев рассказал сайту телеканала «Звезда», что накануне семья поздно легла.

«Отдыхает. Поздно легли. А так все нормально», — поделился мужчина. Он добавил, что у мальчика хорошее настроение.

Ребенок исчез по дороге из школы 28 сентября. Он сел в автобус, вышел на своей остановке и пропал. Его искали полицейские и волонтеры «Лизы Алерт».

Подозреваемого в похищении ребенка нашли и задержали при помощи зарубежных коллег из Интерпола. Им оказался 26-летний житель деревни Макарихи. Мальчика он держал в своем доме. Сведения об этом появились в теневом сегменте интернета, позже их удалось подтвердить.

Школьника обследовали в центральной районной больнице. Выяснилось, что он полностью здоров. Мальчика вернули родителям. Его жизни ничто не угрожает. Вероятный похититель ребенка, по предварительным данным, страдает психическими заболеваниями.