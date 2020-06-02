СК показал квартиру истощенной девочки из Брянска

Следователи показали квартиру в Брянске, где жила истощенная семилетняя девочка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль центрального аппарата.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, Бастрыкин поручил проверить условия, в которых жила девочка, выяснить, поступали ли раньше сигналы о происходящем в этой квартире. Следователи должны проверить, посещал ли ребенок школу и были ли сообщения от учителей либо воспитателей о ненадлежащем или жестоком обращении с ребенком. После этого действиям социальных служб и органов профилактики Брянска дадут правовую оценку.

В СК также сообщили о задержании приемной матери девочки. Решается вопрос об изъятии из семьи всех детей, которые находятся у них на воспитании.

Девочку нашел сосед, который зашел выпить. Ребенок сидел посреди беспорядка и был сильно истощен. Девочке семь лет, но, по словам мужчины, она выглядела на три года. Он забрал ее к себе, накормил и помыл, а потом вызвал полицию. Выяснилось, что у девочки были обморожены ноги.

Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о причинении физических страданий ребенку и ненадлежащем воспитании. Кроме того, возбуждено дело против должностных лиц, которые не уследили за семьей.