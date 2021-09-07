СК показал кадры допроса подозреваемого в убийстве девочек в Кузбассе

Следственный комитет показал кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц. На видео также попал его допрос.

Также на кадрах видно, как правоохранители проводят осмотр места преступления.

Тела двух девочек 10 лет из Киселевска, которые пропали 6 сентября, нашли во вторник в одном из заброшенных домов города. В последний раз их видели накануне в компании взрослого незнакомого мужчины. Он им что-то покупал в магазине. Его задержали правоохранительные органы.

Известно, что задержанный — ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Против него завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, малолетних». Первоначально он утверждал, что купил девочкам сладости и проводил до бетонки, где они кормили голубей. После этого, по его словам, их дороги разошлись.

Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. В скором времени пройдут судебно-медицинские экспертизы.

Ранее глава Следственного комитета России потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.