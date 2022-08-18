СК открыл уголовное дело из-за отравления более 20 детей в лагере Владивостока

Следственный комитет России завел уголовное дело после отравления 24 детей в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Сообщение об этом появилось на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Дело открыли по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи и специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Уже собраны пробы продуктов воды и смывы с объектов внешней среды. Кроме того, обработаны помещения пищеблока.

Ранее стало известно, что 17 августа в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» доставили 24 детей с признаками пищевого отравления. Они отдыхали в лагере «Юнга», в общей сложности там находился 261 несовершеннолетний житель Приморья.

Региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Расследование дела продолжается.