Выбросившего сына с балкона отца задержали в Москве

Мужчину, который выбросил с балкона пятого этажа своего двухлетнего сына, задержали правоохранители. В ближайшее время отец будет доставлен в следственный отдел для допроса, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

По непонятным причинам мужчина решил избавиться от ребенка накануне вечером. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Его отец скрылся после преступления. Но сейчас его местонахождение установлено, скоро с ним начнут проводить следственные действия, уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Расследование продолжается. Проверку также проводит городская прокуратура. Известно, что в момент преступления в квартире также находилась бабушка ребенка. По данным РЕН ТВ, она приходится тещей мужчине. Они поссорились, и тогда зять выкинул своего сына с балкона.

По информации Telegram-канала Mash, отцу ребенка 24 года. После преступления он сбежал из дома в полуголом виде. Но сначала он просто смотрел на своего выпавшего ребенка из окна. Мальчик был в сознании. Скорую помощь вызвали очевидцы ЧП.