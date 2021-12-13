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    13 декабря 2021, 09:46

    Из-за взрыва в Серпуховском монастыре пострадали 7 человек — СМИ

    РИА «Новости»: из-за взрыва в Серпуховском монастыре пострадали 7 человек

    Наза Салех Захи

    При взрыве на территории женского монастыря в Серпухове пострадали семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    «К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики», — сказал собеседник агентства.

    Среди пострадавших, по предварительным данным, есть 15-летний подросток.

    Информацию о взрыве подтвердил СК, решается вопрос об открытии уголовного дела. Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин выехали на место происшествия. Также следователи начали проверку.

    Ранее источник «360» сообщил, что мужчина проник на территорию Серпуховского женского монастыря и подорвал там взрывное устройство. Изначально была информация о том, что его задержали. Однако сейчас появляются разные данные о его судьбе.