При взрыве на территории женского монастыря в Серпухове пострадали семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики», — сказал собеседник агентства.

Среди пострадавших, по предварительным данным, есть 15-летний подросток.

Информацию о взрыве подтвердил СК, решается вопрос об открытии уголовного дела. Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин выехали на место происшествия. Также следователи начали проверку.

Ранее источник «360» сообщил, что мужчина проник на территорию Серпуховского женского монастыря и подорвал там взрывное устройство. Изначально была информация о том, что его задержали. Однако сейчас появляются разные данные о его судьбе.