СК назвал регионы-лидеры по налоговым преступлениям

Названы лидеры среди российских регионов по числу налоговых преступлений. Перечень озвучила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

На первой строчке в перечне расположилась Москва, пишет РИА «Новости». За прошлый год в столице было возбуждено 228 уголовных дел. На второй строчке находится Московская область — 152 уголовных дела. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Там за 2019 год возбудили 133 уголовных дела.

Также в первую пятерку регионов страны по числу налоговых преступлений вошли также Ставропольский край — 108 уголовных дел, и Ростовская область — 96 уголовных дел.

Примерно те же регионы, по словам Леоненко, лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба. При этом в такой статистике нет ничего удивительного, подчеркнула генерал-полковник, поскольку экономически развитые регионы «всегда будут» лидерами по налоговым преступлениям.

В мае в России предложили провести четкую грань между уклонением от налогов и их неуплатой.