Уклонение от налогов и их неуплату в УК РФ предложили разграничить

В России предложили провести четкую грань между уклонением от налогов и их неуплатой. Изменения на законодательном уровне хотят внести в Уголовный кодекс РФ.

Инициатива принадлежит уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Бизнес-омбудсмен описал ее в докладе президенту России Владимиру Путину, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, <…> не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов», — заметил Титов.

Он обратил внимание, что почти вдвое выросло число предпринимателей, которые обратились за помощью с подобными случаями. Их привлекали к уголовной ответственности за налоговые преступления.

Бизнес-омбудсмен предложил изменить статьи в УК РФ. В них нужно максимально четко разграничить преступления, имеющие отношение к уклонению от уплаты налогов, и налоговые правонарушения на этот счет. Титов подчеркнул, что стоит исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся.

На прошлой неделе в Совфеде выступили за уголовное наказание тем работодателям, кто выплачивает своим сотрудникам серые зарплаты. В Госдуме такое предложение одобрять не стали. Депутаты считают, что бизнес выйдет из тени, если решить проблему с налогами.