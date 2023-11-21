Криминал 21 ноября 2023, 14:18 СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве СК: сотрудницу Роспотребнадзора убили в Москве из-за опрятного вида РИА «Новости»

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Тело сотрудницы Роспотребнадзора нашли в сквере на западе Москвы 18 сентября. Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении, рассказал, что выбрал жертву по ее опрятной одежде. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Женщина занимала должность начальника кадров и была убита на Молдавской улице. Ее задушили, а также ранили в лицо. Предполагаемого преступника, 37-летнего ранее судимого уроженца Дагестана, быстро задержали и арестовали.

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Во время допроса мужчина признал вину. Выяснилось, что у него не было постоянной работы и источника дохода. Он убил женщину в надежде быстро обогатиться, поэтому исходил из того, как она выглядит.

«Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», — рассказали в ведомстве.

Следствие собрало достаточно доказательств и передаст дело в суд в ближайшее время.

Ранее останки более 10 человек нашли в земле на западе Москвы. Кости обнаружили на глубине 3,5 метра.