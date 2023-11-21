Происшествия 21 ноября 2023, 12:14 Останки более 10 человек нашли в земле на западе Москвы Останки более 10 человек нашли под рестораном «Гранатовый сад» на западе Москвы Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Останки более 10 человек обнаружили во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее был ресторан «Гранатовый сад». Сейчас там ведут демонтаж подземных коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что человечески кости нашли на глубине 3,5 метра. Рабочие заметили приблизительно 10 черепов и еще не менее 10 их фрагментов. По предварительным данным, тела могут принадлежать людям, чья смерть наступила около 20-30 лет назад. Все останки направлены в судебный морг на экспертизу.

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В годы войны на 1-м Сетуньском проезде находились военный госпиталь и бомбоубежище, подчеркнули в Telegram-канале «112». По одной из версий, фрагменты скелетов могли остаться с тех времен.

По данным Telegram-канала Baza, кости лежали большим пластом на уровне колодца, который разбирали строители. Кому принадлежат останки, пока неизвестно. Ресторан на этом месте возвели только в 2012 году, а ранее на этой площади были парковка и промзона.

В начале ноября еще один скелет в истлевшей одежде нашли недалеко от школы в Серпухове. Следователи предварительно установили, что погибший мужчина родился в 1974 году.