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    04 сентября 2020, 09:42

    СК направил на проверку заявление о покушении на убийство Навального

    Наза Салех Захи

    Следственный комитет России передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление о возбуждении дела о покушении на убийство Алексея Навального. Об этом сообщило РИА «Новости».
    СК направил на проверку заявление о покушении на убийство Навального

    «Интерфакс» уточнил, что речь идет о заявлении юриста ФБК Вячеслава Гимади.

    «Суть письма сводится к тому, что обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — заявила судья Евгения Николаева.

    Басманный суд 4 сентября рассматривает жалобу Гимади на действия Следственного комитета по его обращению об отравлении Навального.

    Новости SMI.FM