СК направил на проверку заявление о покушении на убийство Навального

«Интерфакс» уточнил, что речь идет о заявлении юриста ФБК Вячеслава Гимади.

«Суть письма сводится к тому, что обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — заявила судья Евгения Николаева.

Басманный суд 4 сентября рассматривает жалобу Гимади на действия Следственного комитета по его обращению об отравлении Навального.