СК направил на проверку заявление о покушении на убийство Навального
Следственный комитет России передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление о возбуждении дела о покушении на убийство Алексея Навального. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Интерфакс» уточнил, что речь идет о заявлении юриста ФБК Вячеслава Гимади.
«Суть письма сводится к тому, что обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — заявила судья Евгения Николаева.
Басманный суд 4 сентября рассматривает жалобу Гимади на действия Следственного комитета по его обращению об отравлении Навального.