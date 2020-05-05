СК начал проверку после гибели мужчины от удара электрошокером

Инцидент произошел вечером 30 апреля рядом с супермаркетом. Свидетели происшествия рассказали, что 44-летний мужчина вел себя в магазине неадекватно, поэтому продавцы вызвали охранников и полицию.

«Наркоман зашел в магазин, буянил, все раскидывал. Его скрутили. Пока ждали полицию, умер», — сообщила участница группы «Подслушано в Добрянке» во «ВКонтакте».

Племянник погибшего заявил 59.ru, что его дядя умер от удара электрошокером. У мужчины остановилось сердце.

Кто именно ударил жителя шокером, неизвестно. По одной из версий, это был знакомый погибшего.

Ранее стало известно о раскрытом убийстве в Красноярском крае. Там 52-летняя женщина убила супруга и закопала его тело в огороде. Когда следователи предупредили ее о визите со служебной собакой, жительница откопала труп, расчленила и сожгла его в бане. Человеческие останки сотрудники СК обнаружили в печи и на территории участка.