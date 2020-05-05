Сибирячку уличили в убийстве мужа спустя два года. Она выкопала труп и подожгла его в бане

Жительница Красноярского края убила мужа во время ссоры, но ее уличили в этом только через два года. Женщина практически в буквальном смысле слова спалилась, когда решила откопать останки мужа и сжечь их в бане.

В пресс-службе красноярского управления Следственного комитета рассказали, что 56-летний житель села Жуковка Козульского района безвестно пропал в октябре 2018 года. Об исчезновении мужчины объявила его жена и их 16-летний сын. Незадолго до этого он приехал домой в отпуск с севера, где работал вахтовым методом.

В октябре 2018 года следователи возбудили уголовное дело об исчезновении мужчины. В конце апреля 2020-го они объявили его жене, что придут проводить осмотр ее участка с использованием служебной собаки.

«Опасаясь ответственности за содеянное, женщина в ночное время откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане. На следующий день в утреннее время следователи обнаружили человеческие останки в печи и на территории ограды», — говорится в сообщении красноярского Следственного комитета.

Женщина созналась в убийстве. Она рассказала правоохранителям, что во время ссоры сначала молотком оглушила супруга, а затем налила ему в рот дезинфицирующее средство. Потом вместе с сыном они закопали тело мужчины в огороде.