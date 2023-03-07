Криминал 07 марта 2023, 10:16 Силовики в России накрыли 23 мастерские по переделке оружия ФСБ накрыла 23 подпольные оружейные мастерские в 34 регионах России

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В России накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Силовики задержали 59 человек и изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Обыски совместно с МВД России и Росгвардией провели в 34 регионах страны, в том числе в Московской, Белгородской, Амурской, Липецкой, Калужской областях, в Крыму, Дагестане, ДНР, Карачаево-Черкесской Республике, а также Москве и Севастополе. В январе силовики схватили 59 подпольных оружейников, накрыли работу 23 мастерских, вывели из незаконного оборота 118 единиц отечественного и импортного огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, два подствольных гранатомета, 21 ручную гранату, 28 винтовок, карабинов и ружей. У задержанных нашли более 12 килограмм пороха и тротила.

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ФСБ за год до этого задержала 87 оружейников из 26 незаконных мастерских в 20 регионах России. Она изъяла 274 единицы оружия разных видов — подозреваемые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и продавали их.

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