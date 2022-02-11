ФСБ задержала 87 нелегальных изготовителей оружия в 20 регионах России и устранила 26 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ также изъяла 274 единицы оружия российского и иностранного производства разных видов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — заявили в службе.

Операцию провели в январе и феврале в Москве, Московской области, республиках Ингушетия, Крым, Дагестан, Северной Осетии и Якутии, Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях и нескольких областях страны.

Разыскные мероприятия и следственные действия провели по адресам проживания незаконных изготовителей.