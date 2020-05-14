Силовики пришли с обыском к чиновникам пензенского Минсельхоза
Оперативно-следственные действия пошли по месту жительства нескольких человек, среди которых оказались чиновники пензенского Минсельхоза. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь областного УФСБ Алексей Сапожников.
«Обыски связаны с хищением бюджетных средств, они проходят в рамках возбужденного уголовного дела», — уточнил он. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.
По словам Сапожникова, среди подозреваемых по делу сотрудники министерства.
В ФСБ подчеркнули, что уголовное производство возбудили против главы Минсельхоза Андрея Бурлакова, который также является зампредом правительства Пензенской области. Об этом ГТРК «Пенза» сообщила офицер пресс-службы силового ведомства Оксана Старшинова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области по статье 159 УК, то есть подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств», — отметила Старшинова.
Проводятся следственные действия, идет сбор доказательственной базы.
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