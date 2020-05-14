Силовики пришли с обыском к чиновникам пензенского Минсельхоза

В Пензенской области сотрудники ФСБ пришли с обысками к сотрудникам регионального Министерства сельского хозяйства. Против главы ведомства Андрея Бурлакова возбудили уголовное дело.

Оперативно-следственные действия пошли по месту жительства нескольких человек, среди которых оказались чиновники пензенского Минсельхоза. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь областного УФСБ Алексей Сапожников.

«Обыски связаны с хищением бюджетных средств, они проходят в рамках возбужденного уголовного дела», — уточнил он. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам Сапожникова, среди подозреваемых по делу сотрудники министерства.

В ФСБ подчеркнули, что уголовное производство возбудили против главы Минсельхоза Андрея Бурлакова, который также является зампредом правительства Пензенской области. Об этом ГТРК «Пенза» сообщила офицер пресс-службы силового ведомства Оксана Старшинова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области по статье 159 УК, то есть подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств», — отметила Старшинова.

Проводятся следственные действия, идет сбор доказательственной базы.

Красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.