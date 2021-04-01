Силовики предотвратили теракт в Тверской области

Террористическую атаку предотвратили в Тверской области. Ее готовил приверженец ИГ*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации „Исламское государство“* на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — приводит ТАСС текст сообщения силового ведомства.

Как рассказали в ФСБ, при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и его уничтожили ответным огнем. Во время спецоперации силовики и местные жители не пострадали.

Ранее глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников рассказал, что в России за последние 10 лет предотвратили порядка 200 терактов. Силовики спасли тысячи жизней. Он отметил, что число подобных преступлений в стране снизилось в 260 раз.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.