Бортников рассказал о 200 предотвращенных терактах в России за 10 лет

В России за последние 10 лет предотвратили порядка 200 терактов — силовикам удалось спасти тысячи жизней. Число подобных преступлений в стране снизилось в 260 раз.

Данные привел в интервью «Российской газете» глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней», — сказал он.

Бортников подчеркнул, что в 2010 году предотвращалось всего 10% подобных атак. В 2018-м показатель достиг 80%, а в 2020-м - 96%.

За указанный период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности насильственного характера — взрывов, захватов заложников и убийств — снизилось в 260 раз. В 2010 году их было 779, а в 2020-м — всего три.

НАК скоординировал деятельность органов безопасности и сил правопорядка, что в итоге привело к стабилизации ситуации на Северном Кавказе. Основные очаги террористической активности и все главари банд региона на сегодняшний день ликвидированы.