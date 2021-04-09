Силовики предотвратили теракт в Крыму. Исламисты готовили взрыв

ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Двое россиян-исламистов готовили взрыв в образовательном учреждении в Симферополе, сообщили в ЦОС ФСБ.

«ФСБ предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан РФ 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*», — сообщили в ЦОС.

Молодые люди готовили вооруженное нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя.

Спецслужбы выяснили, что после совершения теракта подозреваемые планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

Несколько дней назад ФСБ России предотвратила террористический акт в Ставропольском крае. Боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб. Подозреваемый на допросе признался, что готовил бомбу по инструкциям из Telegram-каналов.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.