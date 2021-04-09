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    09 апреля 2021, 11:21

    Силовики предотвратили теракт в Крыму. Исламисты готовили взрыв

    Анастасия Калинина, Дамир Матюхин

    ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Двое россиян-исламистов готовили взрыв в образовательном учреждении в Симферополе, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Силовики предотвратили теракт в Крыму. Исламисты готовили взрыв

    «ФСБ предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан РФ 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“*», — сообщили в ЦОС.

    Молодые люди готовили вооруженное нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя.

    Спецслужбы выяснили, что после совершения теракта подозреваемые планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

    Несколько дней назад ФСБ России предотвратила террористический акт в Ставропольском крае. Боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб. Подозреваемый на допросе признался, что готовил бомбу по инструкциям из Telegram-каналов.

    * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.