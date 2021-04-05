ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ России предотвратила террористический акт в Ставропольском крае. Боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб, сообщили в пресс-службе.

Приверженца радикальной исламистской группировки задержали в Кисловодске. В ФСБ сообщили, что террорист готовил нападение на силовиков.

«Задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин РФ 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

По месту проживания задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы. Там же были обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы. Силовики также нашли экстремистскую литературу.

В Кисловодске также были задержаны трое его сообщников, причастные к финансированию группировок боевиков, действующих в Сирии. Вместе они сформировали на Ставрополье местную ячейку террористической организации ИГ, запрещенной в РФ.

ФСБ обнародовала видеоролик с кадрами, снятыми при задержании. На них девушка сообщает, что задержанный готовился взорвать отделение полиции, в котором отмечался. Для этого он хотел применить самодельные гранаты.

Сам подозреваемый на допросе признался, что готовил бомбу по инструкциям из Telegram-каналов. Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия.