В Крыму за год предотвратили четыре теракта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — привел ТАСС слова Патрушева.

Во время видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Крыму он отметил, что введенные на полуострове меры помогли избежать осложнения криминогенной обстановки в регионе. Кроме того, объявленные меры позволили во время курортного сезона не допустить появления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В середине сентября американский телеканал сделал публикацию о поддержке страной «украинских подразделений, ведущих борьбу с российскими силами в Крыму». После этого российское посольство в США призвали Вашингтон к объяснениям, так как в случае правдивости информации в статье получится, что Белый дом лоялен к террористам.