Силовики нашли взрывчатку на месте КТО в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ в ночь на 30 апреля уничтожили трех террористов в Екатеринбурге. На месте операции силовики нашли самодельные бомбы и оружие.

«В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция… на месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы», — приводит РИА «Новости» текст сообщения информационного центра Национального контртеррористического комитета.

Как сообщил агентству Ura.ru информированный источник, саперы сейчас продолжают работу на месте КТО. Возможно, в здании, где засели террористы, есть еще тайники со взрывчаткой. По данным источника, террористы находились в заброшенном доме на территории садоводческого товарищества.

ФСБ уничтожила трех террористов, которые оказали сопротивление в ночь на 30 апреля в Екатеринбурге. Режим КТО в Чкаловском районе действовал с 00:30 до 05:15. Сейчас все ограничения уже сняли.