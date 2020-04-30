ФСБ в Екатеринбурге нейтрализовала трех бандитов, готовивших теракт

Федеральная служба безопасности ввела режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области вечером с 29 на 30 апреля.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов, нейтрализованы трое бандитов.

Подробности спецоперации службы безопасности не приводятся.

Накануне сотрудники ФСБ выявили преступников, которые подпольно изготавливали боевое оружие, патроны и взрывчатку. Преступники орудовали в 22 регионах России. У них изъяли почти сотню автоматов, пистолетов, винтовок и ружей.