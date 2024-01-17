Общество 17 января 2024, 11:09 Житель Смоленска стал фигурантом уголовного дела из-за оправдания атак ВСУ Уголовное дело завели на жителя Смоленска из-за оправдания атак ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении 32-летнего жителя Смоленска, который поддерживал атаки ВСУ беспилотниками на регион. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что россиянин оправдывал действия украинских военных, несмотря на угрозу мирным жителям. В Сети он публиковал фотографии, которые призывали к осуществлению терактов, а также распространял фейки о преступлениях российских военных в зоне спецоперации.

Реклама

Следственные органы по материалам УФСБ возбудили дело по статье 205 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого, который пытался сотрудничать с украинской разведкой. Им оказался мужчина пенсионного возраста из Дагестана.