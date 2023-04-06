Эксклюзив 06 апреля 2023, 16:27 «Шоковое чувство». Соседи Дарьи Треповой по московской квартире рассказали о девушке «360»: соседи рассказали о Дарье Треповой, снимавшей квартиру в Москве

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Подозреваемая в исполнении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова ранее арендовала квартиру в Москве и не привлекала к себе внимания, рассказал «360» ее сосед Сергей. Он уточнил, что впервые увидел девушку по телевизору — уже после того, как ее задержали после взрыва в кафе на Университетской набережной.

Молодой человек отметил — он лишь на днях узнал, что квартиру на одной с ним лестничной площадке снимала Дарья Трепова. Сергей объяснил, что до этого ни разу не пересекался с девушкой. В гости к ней тоже никто не ходил.

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«Чтобы кто-то оттуда вообще выходил — не видел», — рассказал он.

Собеседник «360» подчеркнул, что Трепова не выходила курить, ее не видели на этаже. От того, что она могла хранить в своей квартире взрывчатые вещества, жильцам стало не по себе.

«Шоковое чувство <…> сделал вывод, что она тоже из Санкт-Петербурга», — добавил житель Москвы.

Днем 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. Сдетонировала статуэтка, которую Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 40 человек получили ранения. Девушку задержали, суд арестовал ее на два месяца.