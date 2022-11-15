Эксклюзив 15 ноября 2022, 20:27 Шестиклассник из Лесосибирска пырнул ножом сожителя матери, когда тот ее душил Омбудсмен Мирошникова: защитивший ножом мать от сожителя мальчик наказан не будет Пресс-служба Следственного комитета

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Шестиклассник, ударивший ножом пьяного сожителя матери, когда тот ее душил, уголовной ответственности не подлежит. Следователи, скорее всего, рассмотрят сложившуюся ситуацию как необходимую оборону. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Мать 13-летнего мальчика из Лесосибирска выпивала со своим молодым сожителем по имени Баха, и в результате они поругались на почве ревности. Мальчик услышал шум и вбежал на кухню, где увидел, что его мать бьют и душат. Он схватил со стола нож и после не увенчавшейся успехом попытки спрятать мать в комнате ударил мужчину в грудь. Потом он сам же вызвал скорую и полицию. У Бахи повреждение правого легкого. Возбуждено уголовное дело.

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«Мальчик не субъект ответственности и, разумеется, уголовная ответственность к нему применена быть не может. Тем более, что в настоящее время речь о преступлении и не идет, а если будет идти, то, возможно, следователи рассмотрят эту ситуацию как необходимую оборону», — заявила Мирошникова, добавив, что ей сложно предугадать процессуальные решения следователей.

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Омбудсмен подчеркнула, что ей очень важно, чтобы все права несовершеннолетнего ребенка были соблюдены. С ним в обязательном порядке будут работать психологи, они также пообщаются с его одноклассниками и со знакомыми. Она отметила, что «ни в коем случае не стоит делать мальчика изгоем, и героем тоже. Это не та ситуация».

Мирошникова добавила, что у пострадавшего заканчивается срок пребывания в России, так что не исключено, что он в ближайшее время покинет страну. Семья эта раньше на учете не состояла, и поставят ли на учет теперь уполномоченный по правам ребенка сказать не смогла. Сейчас следствие должно установить, точно ли действия мальчика были необходимы. То, что это все произошло в том числе из-за того, что его мать пребывала в алкогольном опьянении, учитывается, и она обязательно в каком-либо виде понесет ответственность.

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