15 ноября 2022, 20:27
Шестиклассник из Лесосибирска пырнул ножом сожителя матери, когда тот ее душил
Омбудсмен Мирошникова: защитивший ножом мать от сожителя мальчик наказан не будет
Шестиклассник, ударивший ножом пьяного сожителя матери, когда тот ее душил, уголовной ответственности не подлежит. Следователи, скорее всего, рассмотрят сложившуюся ситуацию как необходимую оборону. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
Мать 13-летнего мальчика из Лесосибирска выпивала со своим молодым сожителем по имени Баха, и в результате они поругались на почве ревности. Мальчик услышал шум и вбежал на кухню, где увидел, что его мать бьют и душат. Он схватил со стола нож и после не увенчавшейся успехом попытки спрятать мать в комнате ударил мужчину в грудь. Потом он сам же вызвал скорую и полицию. У Бахи повреждение правого легкого. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
«Мальчик не субъект ответственности и, разумеется, уголовная ответственность к нему применена быть не может. Тем более, что в настоящее время речь о преступлении и не идет, а если будет идти, то, возможно, следователи рассмотрят эту ситуацию как необходимую оборону», — заявила Мирошникова, добавив, что ей сложно предугадать процессуальные решения следователей.
Реклама
Омбудсмен подчеркнула, что ей очень важно, чтобы все права несовершеннолетнего ребенка были соблюдены. С ним в обязательном порядке будут работать психологи, они также пообщаются с его одноклассниками и со знакомыми. Она отметила, что «ни в коем случае не стоит делать мальчика изгоем, и героем тоже. Это не та ситуация».
Мирошникова добавила, что у пострадавшего заканчивается срок пребывания в России, так что не исключено, что он в ближайшее время покинет страну. Семья эта раньше на учете не состояла, и поставят ли на учет теперь уполномоченный по правам ребенка сказать не смогла. Сейчас следствие должно установить, точно ли действия мальчика были необходимы. То, что это все произошло в том числе из-за того, что его мать пребывала в алкогольном опьянении, учитывается, и она обязательно в каком-либо виде понесет ответственность.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга ударил своего спавшего в тот момент друга ножом в спину, а потом пытался откусить ему уши. Он заснял это на телефон, потом позвонил в полицию и заявил, что убил двух человек при самообороне.
Драки
Дети
Алкоголь
Реклама
Реклама