Криминал 15 ноября 2022, 16:04 Житель Екатеринбурга ударил ножом знакомого и пытался откусить ему уши

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Жителя Екатеринбурга судят за покушение на убийство знакомого. Он ударил пострадавшего ножом в спину, а затем пытался откусить ему уши, сообщило издание TagilCity со ссылкой на местные СМИ.

Злоумышленник также снимал на камеру лежащую без сознания жертву, а затем позвонил в полицию и сообщил, что убил двух человек при самообороне.

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Уточняется, что происшествие случилось у него дома. Полицейские не обнаружили там никаких признаков нападения.

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Пострадавший рассказал, что уснул в квартире обвиняемого, а очнулся уже в реанимации. Что могло стать причиной покушения, он не знает. У мужчины поврежден спинной мозг, поэтому теперь он не может двигаться.

Подсудимый отрицает свою вину и настаивает, что знакомый напал на него первый.