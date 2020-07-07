Шесть человек задержали в Крыму. Их подозревают в участии в «Хизб ут-Тахрир»*

Крымские правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в участии в запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Сотрудники ФСБ уже провели обыски.

«Проведены обыски. Задержаны шесть человек по подозрению в участии „Хизб ут-Тахрир“*», — привело РИА «Новости» слова адвоката Эмиля Курбединова.

Он добавил, что на обысках присутствовали адвокаты. Все осмотры проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что следственные действия начали проводить рано утром 7 июля. Правоохранители работали в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах, а также в Алуште. Как рассказал адвокат Ислям Велиляев, его клиента из о поселка Октябрьское после доставили в управление ФСБ в Симферополе.

В начале июля сотрудники ФСБ задержали пять членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». У мужчин нашли оружие, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России международная террористическая организация.