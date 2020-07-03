ФСБ задержала экстремистскую группировку на Северном Кавказе. Видео

ФСБ задержала пять членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Видео от ведомства поступило в редакцию «360».

На кадрах видно, как мужчин задержали прямо у них дома. Во время обысков у них нашли оружие, боеприпасы, несколько мобильных телефонов и запрещенную религиозную литературу.

«„Такфириты“ вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

Помимо этого, по данным ведомства, экстремисты выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства «Халифат».

Расследование уголовного дела будет продолжаться. Задержанным грозит тюремный срок до десяти лет.

Ранее ФСБ заявила о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. По словам главы силового ведомства Александра Бортникова, за прошедшее десятилетие угроза терроризма снизилась в разы.