Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию Тюмени

Получившегося 24,5 года за убийство сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова доставили в исправительную колонию № 2 в Тюмени. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Рамиль Шамсутдинов доставлен для отбывания наказания по месту своего жительства — в исправительную колонию № 2 Тюмени», — написал Нагиев на своей странице в Instagram.

Защитник рассказал, что после двухнедельного карантина Шамсутдинова сможет навестить его папа. Нагиев добавил, что адвокаты тоже собираются навестить преступника в колонии.

Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев при сдаче караула в воинской части Забайкальского края. В результате восемь человек погибли, еще двое получили серьезные ранения.

Обвиняемый объяснил свои действия неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Шамсутдинов признал свою вину.

В январе 2021 года его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима. Также военный суд частично удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 9,8 миллиона рублей.