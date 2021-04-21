Приговор расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову признали законным

Приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в Забайкальском крае, признали законным. Такое решение принял Апелляционный военный суд, сообщило РИА «Новости».

Шамсутдинов был осужден на 24,5 года колонии строго режима за стрельбу в воинской части, в результате которой погибли восемь человек и еще двое получили ранения. Апелляцию не удовлетворили.

«Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений», — постановила судебная коллегия.

Решение суда с настоящего момента вступает в силу. Шамсутдинова в ближайшее время этапируют в колонию.

Обвинение изначально запрашивало для Шамсутдинова 25 лет тюрьмы.

Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части в ЗАТО Горный 25 октября 2019 года. Срочник заявлял, что подвергался дедовщине, и кроме того, рассказывал, что ему угрожали изнасилованием. При этом в декабре того же года Шамсутдинов и еще несколько солдат были признаны потерпевшими по другому делу, в рамках которого срочника Руслана Мухатова обвинили в издевательствах.