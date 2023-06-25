Криминал 25 июня 2023, 17:28 Серийного педофила задержали в Подмосковье СК: подозреваемого в сексуальном насилии над пятью детьми задержали в Подмосковье

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В Егорьевске задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«В Егорьевске задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

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По данным следствия, житель Егорьевска в течение года совершал преступления против половой неприкосновенности пяти детей в возрасте 10-13 лет и давал им деньги.

В ведомстве пояснили, что к правоохранителям обратились родители пострадавших школьников. Полиция оперативно задержала подозреваемого — мужчину 1977 года рождения.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

В конце мая 57-летнего детского тренера арестовали в Уфе по делу об изнасиловании и развратных действиях.