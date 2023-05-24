Криминал 24 мая 2023, 17:00 Детского тренера арестовали в Уфе по делу об изнасиловании и развратных действиях Суд арестовал жителя Уфы по делу о сексуальных преступлениях против детей РИА «Новости»

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Октябрьский районный суд Уфы арестовал 57-летнего тренера Константина Леонтьева, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об избрании меры пресечения сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостана.

Процесс проходил в закрытом режиме. Об аресте Леонтьева суд попросило следствие. Ходатайство удовлетворили.

Обвиняемого отправили в СИЗО. Под стражей он пробудет до 22 июня. В пресс-службе обратили внимание, что пока постановление не вступило в законную силу.

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По данным Telegram-канала Shot, Леонтьев работает тренером детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Источник канала уточнил, что его подозревают в развращении и изнасиловании воспитанниц во время соревнований по ски-кроссу.

Одна пострадавшая — девятиклассница. Вторая — учится в пятом классе. На допросе, по информации Shot, подозреваемый во всем сознался.