Семья стрелка из Новых Вешек решила отказаться от экзотического зоопарка

Семья Владимира Барданова, который устроил стрельбу в конце марта в Новых Вешках, откажется от всех животных. Пока звери находятся в специальных вольерах на территории его особняка.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, на двух медведей есть купчие. На остальных животных, в частности на рептилий, документов нет.

«Собственник, представитель семьи, на сегодняшний момент выражает желание отказаться от этих животных, передать их куда-то. Они не хотят их содержать, на себе это нести», — сказала Радионова. Ее процитировало агентство «Москва».

Она объяснила, что краснокнижных животных можно будет пристроить в государственные и муниципальные учреждения. По ее словам, обычно птиц, рептилий, редких животные передают в Московский зоопарк.

Радионова ранее говорила, что двух медведей Барданова отдадут в Калугу фермерам. Она отметила, что на территории дома стрелка также обнаружили двух аллигаторов, двух енотов, барсука.

Владимир Барданов начал стрелять по правоохранителям 30 марта, когда те приехали для проведения обысков у него дома. Мужчина забаррикадировался в особняке. Во время штурма здания там начался пожар. Стрелок погиб. В его доме нашли склад оружия.