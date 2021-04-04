Baza рассказала о криминальной карьере стрелка из Новых Вешек

Устроивший стрельбу по силовикам в поселке Новые Вешки пенсионер Владимир Барданов имел крепкие связи с криминальным миром и даже состоял в одной из преступных группировок. Об этом говорится в фильме-расследовании Baza, который опубликован на YouTube-канале издания.

Журналисты издания пообщались со знакомыми и деловыми партнерами Барданова. По их словам, еще в 70-е годы будущий стрелок попал в места заключения за разбой или грабеж. Через несколько лет он вступил в одну из группировок. По слухам, он попал к «измайловским».

По словам собеседников журналистов, Барданов называл себя «блатным», но к ворам в законе отношения точно не имел, а считался просто уважаемым человеком в криминальном мире.

Выяснили авторы расследования кличку, под которой Барданова знали в криминальном мире — «Князь». Кроме того, многие свидетели отметили, что на теле у него было множество наколок.

Сотрудники полиции приехали к Владимиру Барданову для проверки информации о незаконном владении оружием. Но в ответ хозяин дома сначала начал стрелять по правоохранителям, а потом кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.

Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, вооруженный Барданов забаррикадировался в доме и продолжил стрелять. Он ранил одного спецназовца. В доме пенсионер удерживался более восьми часов. В ходе операции в помещении вспыхнул пожар, в котором Барданов погиб.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника органов и незаконного хранения оружия и взрывных устройств. В ходе осмотра сгоревшего дома следователи изъяли 29 автоматов, четыре пистолета, одну шашку с залпом, две страйкбольные гранаты и один муляж снаряда и более 100 тысяч патронов.