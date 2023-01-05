Эксклюзив 05 января 2023, 18:02 «Семья приличная была». Соседка — о жестоком убийстве отцом трехлетней дочери в Перми Жительница Перми не смогла поверить в убийство трехлетней дочери ее отцом РИА «Новости»

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Пермская семья, в которой отец утопил трехлетнюю дочь в ведре, ничем не выделялась и вела обычный образ жизни. Об этом «360» сообщила жительница дома, в котором произошла расправа над ребенком.

«Слышала об этом. Семья приличная, даже не ожидала, что такое может быть. Они недавно живут, нормальная семья, он работал, она за детьми ухаживала. Даже представить не могу, что такое могло быть», — рассказала женщина.

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Преступление произошло 4 января, 36-летний житель Перми дома утопил своего ребенка в ведре с водой. После этого он самостоятельно обратился в полицию и сообщил о содеянном. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого.

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Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщила, что в отношении мужчины завели дело по статье «Убийство малолетнего». По данным следствия, отец утопил ребенка, когда дома отсутствовали его супруга и старшая дочь.

Суд выбрал меру пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Расследование дела находится на контроле главы следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.