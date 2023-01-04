04 января 2023, 20:19
Отец утопил трехлетнюю дочь в ведре в Перми
РЕН ТВ: судимый за побои житель Перми утопил трехлетнюю дочь в ведре с водой
Пермяк жестоко расправился со своей трехлетней дочерью. Мужчина утопил девочку в ведре с водой. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По предварительной информации, после совершения преступления 36-летний житель Перми сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали подозреваемого. Установлено, что он привлекался к уголовной ответственности за побои.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного. В ближайшее время суд изберет пермяку меру пресечения. Также предстоит выяснить мотивы расправы над трехлетней девочкой, написало ИА Nation News.
Убийства
Дети
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