Криминал 04 января 2023, 20:19 Отец утопил трехлетнюю дочь в ведре в Перми РЕН ТВ: судимый за побои житель Перми утопил трехлетнюю дочь в ведре с водой РИА «Новости»

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Пермяк жестоко расправился со своей трехлетней дочерью. Мужчина утопил девочку в ведре с водой. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, после совершения преступления 36-летний житель Перми сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали подозреваемого. Установлено, что он привлекался к уголовной ответственности за побои.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного. В ближайшее время суд изберет пермяку меру пресечения. Также предстоит выяснить мотивы расправы над трехлетней девочкой, написало ИА Nation News.